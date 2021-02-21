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21.02.2021 - 22:35 |

Son dakika - Manchester City, Arsenal'i tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Son dakika - Manchester City, Arsenal'i tek golle geçti
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İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Manchester City, ligin 25. haftasında Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.

Manchester ekibi, 2. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. 

Ligde üst üste 13. maçını kazanan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 59 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. 

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Arsenal ise 34 puanla 10. sırada kaldı.

Son dakika - Manchester City, Arsenali tek golle geçti

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