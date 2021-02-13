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13.02.2021 - 22:53 |

Son dakika - Manchester City'de İlkay Gündoğan alev aldı! Üst üste 16. kez kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Tottenham'ı 3-0 yendi. Manchester City her kulvarda üst üste 16. galibiyetini elde etti. Maçın yıldızı İlkay Gündoğan ise son 9 maçta 9. golünü attı.

Son dakika - Manchester City'de İlkay Gündoğan alev aldı! Üst üste 16. kez kazandı
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Tottenham'ı 3-0 yendi. 

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı. 

Manchester City, 23. dakikada penaltıdan Rodri, 50 ve 66. dakikalarda İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Sakatlanarak 69. dakikada oyundan çıkan İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 18 maçta 11 gole ulaştı. 

Tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini alan Manchester City, ligde maç eksiğine rağmen puanını 53 yaparak liderliğini sürdürdü. 

Son 5 haftada 4. yenilgisini yaşayan bir maçı eksik Tottenham ise 36 puanda kaldı.

Son dakika - Manchester Cityde İlkay Gündoğan alev aldı Üst üste 16. kez kazandı

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