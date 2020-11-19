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19.11.2020 - 15:31 |

Son dakika | Manchester City'den Guardiola'ya yeni sözleşme

Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa futbolunun ünlü teknik direktörlerinden Pep Guardiola, Manchester City ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.  

49 yaşındaki menajerin, 30 Haziran 2021’de bitecek sözleşmesini 30 Haziran 2023’ye kadar uzattığı vurgulandı. 2020-21 sezonunun daha rahat geçmesi adına sözleşme görüşmelerinin hızlıca sonlandırıldığı aktarıldı.

Ada basınında 2016’dan beri City’nin başında olan Guardiola’nın 98 ve 100 puanlarla Manchester City’ye tarihi sezonlar yaşattığı anımsatılırken, özelikle Şampiyonlar Ligi hedefi vurgulandı.

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