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03.01.2021 - 15:32 |

Son Dakika | Marcelo Skorer'e açıkladı! Göztepe'ye transfer...

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı stoper Marcelo, Göztepe'ye transfer olacağı yönündeki haberleri Skorer'den Nergis Aşkın'a yorumladı.

Son Dakika | Marcelo Skorer'e açıkladı! Göztepe'ye transfer...
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NERGİS AŞKIN - SKORER

Beşiktaş’ın eski stoperi, Lyon forması giyen Brezilyalı Marcelo Türkiye döneceğine dair iddialara Skorer’den Nergis Aşkın’a yanıt verdi.

İzmir temsilcisi Göztepe’nin kendisi ile ilgilendiği iddiaları üzerine Marcelo ‘ Hayır böyle bir şey yok, şu an olduğum kulübümde mutluyum‘ dedi ve çıkan haberlere gülümseyerek karşılık verdi.

33 yaşındaki futbolcunun Lyon ile sözleşmesi 30 Haziran 2021’de sona eriyor. Henüz Lyon ile yeni bir sözleşme imzalamayan Marcelo takımdan ayrılma ihtimali hayli yüksek görünüyor.

Son Dakika | Marcelo Skorere açıkladı Göztepeye transfer...

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