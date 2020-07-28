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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Son dakika | Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif
28.07.2020 - 14:59 |

Son dakika | Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif

Real Madrid, Mariano Diaz'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Mariano Diaz'ın korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarına göre Mariano Diaz'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği ifade edildi.

Son dakika | Mariano Diazın koronavirüs testi pozitif

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