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22.02.2021 - 20:06 |

Son dakika - Marko Guduric: "Fenerbahçe'ye liderlik katmak istedim"

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Marko Guduric, takım olarak iyi oynadıklarını ve aynı şekilde devam etmek istediklerini söyledi.

Son dakika - Marko Guduric: "Fenerbahçe'ye liderlik katmak istedim"
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Marko Guduric, takım olarak iyi oynadıklarını ve aynı şekilde devam etmek istediklerini söyledi.

Sırp basketbolcu FBTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takıma yaklaşık 2 ay önce katıldığını hatırlatarak, "Çok mutluyum, şu an evimdeyim ve her zaman da bunu söylüyorum. Çok iyi oynuyoruz, kazanıyoruz ve aynı şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

THY Avrupa Ligi'ne kötü başlayan Fenerbahçe Beko'nun oluşturulan takım kimyasıyla çok farklı bir seviyeye geldiğini aktaran Guduric, "Bu takım hem eski oyuncularıyla hem de yeni isimlerle kaliteli bir takım. Ben gelip agresif olup daha iyi savunma yapmak istedim, liderlik katmak istedim. Hücuma da denge getirdiğime inanıyorum. O anda da kimyamız oluştu. Dediğim gibi bu takımda kalite vardı sadece kimyanın oluşması gerekiyordu. O da oldu." ifadelerini kullandı. 

Avrupa Ligi'nde son 10 maçlarını kazanmanın büyük başarı olduğunu aktaran Sırp oyuncu, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde her zaman başarı beklentisi vardır ama sezona kötü başlayınca hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ama şu an tam ters bir noktadayız. Play-off savaşındayız, yarışındayız hatta Dörtlü Final bile düşünülmeye başlandı. Bırakın 10 maç üst üste kazanmayı Avrupa Ligi'nde 10 maç kazanmak bile kolay değil. O yüzden gerçek anlamda büyük bir başarı. Ben kendi açımdan agresif savunmayla katkıda bulunmaya çalışıyorum. Konuşarak, liderlik yaparak, sayı üreterek ve önemli noktalara değinerek..."

Son dakika - Marko Guduric: Fenerbahçeye liderlik katmak istedim

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