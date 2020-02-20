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20.02.2020 - 13:26 |

Son dakika | Martin Braithwaite resmen Barcelona'da

İspanyol devi Barcelona, Leganes'ten forvet oyuncusu Martin Braithwaite'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Son dakika | Martin Braithwaite resmen Barcelona'da

Barcelona, Leganes'in 28 yaşındaki forveti Martin Braithwaite'i 18 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 300 milyon euro olarak belirtildi.

Katalan ekibi Ousmane Dembele'nin sakatlığıyla sarsılmış ve Suarez'in de yokluğunda hücumda neredeyse alternatifsiz konuma gelmişti.

Bu gelişmelerin ardından transfer yapmak için federasyona başvuran Barcelona'ya olumlu yanıt geldi. Verilen onayın ardından transfer hakkı elde eden Barça, bu hakkını forvetten yana kullandı.

Leganes'ten Martin Braithwaite'in 18 milyon euroya kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Son dakika | Martin Braithwaite resmen Barcelonada

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