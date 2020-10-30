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30.10.2020 - 18:16 |

Son dakika - Mehmet Sepil'den deprem sözleri! "Böylesini ilk defa yaşadım"

Göztepe başkanı Mehmet Sepil, İzmir'deki deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Mehmet Sepil'den deprem sözleri! "Böylesini ilk defa yaşadım"
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İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Göztepe başkanı Mehmet Sepil TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Böylesini ilk defa yaşadım"
"İzmir bir deprem bölgesi. Ben çok deprem yaşadım lise ve üniversite yıllarında. Böylesini ilk defa yaşadım. Çok uzun sürdü. Göztepe kulübümüz ve iş yerim Urla'da hep. İnanılır gibi değildi. Çevremizdeki havuzların suları taştı. Denizden ciddi bir su geldi deprem sonrası. Şehir için endişeliyiz. Urla'da bize yakın bölgelerde ciddi bir hasar yok ama şehir için endişeliyiz. Şehir iyi değil gibi. kurtarma çalışmaları başladı. İnşallah her şey yolunda gider. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım."

"TFF bize maçın ertelendiği bilgisini verdi"
"Bizlerin önceliği maç falan değil. TFF'den bizi aradılar. Konuşma oldu. Oyuncularımızla konuşuyorduk o arada. Birçok oyuncumuz arayıp aileleriyle kalmak istediklerini söylemişti. Endişemiz maç veya futbol değil, şehrin durumu ve vatandaşlarımızın sağlığı. O arada TFF bize maçın ertelendiği bilgisini verdi. Hızlı karar alındı sağ olsunlar. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu da aradı. Çok üzgünüz. Umarım büyük kayıplar olmaz."

Son dakika - Mehmet Sepilden deprem sözleri Böylesini ilk defa yaşadım

 

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