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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'e silahlı saldırı
25.08.2020 - 07:42 |

Son dakika | Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'e silahlı saldırı

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Foça'da bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Tahir Şahin, saldırganlar tarafından kalçasından vuruldu.

Son dakika | Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'e silahlı saldırı
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Menemenspor Onursal Başkanı, Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Foça'da bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Şahin, saldırganlar tarafından kalçasından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin'in genel durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Son dakika | Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahine silahlı saldırı

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