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30.12.2020 - 14:23 | | Salih Yılmazsoy İZMİR (İHA) -

Son dakika - Menemenspor, Ümit Karan'ı resmen açıkladı

TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktörlük görevi için Ümit Karan ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı

Son dakika - Menemenspor, Ümit Karan'ı resmen açıkladı
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 Menemenspor, Teknik Direktör Ümit Karan ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Cenk Laleci'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ümit Karan'ı getirdi. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 44 yaşındaki teknik adamla 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İzmir'e gelen Ümit Karan, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'le birlikte sözleşmeyi imzaladı. Daha sonrasında genç çalıştırıcı, Menemenspor Tesisleri'ni ve Menemen İlçe Stadyumu'nu ziyaret etti.

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