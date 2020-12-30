30.12.2020 - 14:23 | | Salih Yılmazsoy İZMİR (İHA) -
Son dakika - Menemenspor, Ümit Karan'ı resmen açıkladı
TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktörlük görevi için Ümit Karan ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı
Menemenspor, Teknik Direktör Ümit Karan ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Cenk Laleci'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ümit Karan'ı getirdi. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 44 yaşındaki teknik adamla 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İzmir'e gelen Ümit Karan, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'le birlikte sözleşmeyi imzaladı. Daha sonrasında genç çalıştırıcı, Menemenspor Tesisleri'ni ve Menemen İlçe Stadyumu'nu ziyaret etti.