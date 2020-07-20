20.07.2020 - 00:33 |
Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!
Fenerbahçe ile anlaşan tecrübeli orta saha oyuncusu Instagram hesabından kırmızı-beyazlı takıma veda etti. Karşılaşma öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, Mert Hakan'ın sarı-lacivertli takımla anlaştığını açıklamıştı.
Skorer - Demir Grup Sivasspor formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı takıma Gençlerbirliği maçının ardından veda etti.
Fenerbahçe ile el sıkışan başarılı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" ifadelerini kullandı.