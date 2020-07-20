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20.07.2020 - 00:33 |

Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!

Fenerbahçe ile anlaşan tecrübeli orta saha oyuncusu Instagram hesabından kırmızı-beyazlı takıma veda etti. Karşılaşma öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, Mert Hakan'ın sarı-lacivertli takımla anlaştığını açıklamıştı.

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Skorer - Demir Grup Sivasspor formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı takıma Gençlerbirliği maçının ardından veda etti.

Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspora veda etti

Fenerbahçe ile el sıkışan başarılı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" ifadelerini kullandı.

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