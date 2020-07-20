Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!

Skorer - Demir Grup Sivasspor formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı takıma Gençlerbirliği maçının ardından veda etti.

Fenerbahçe ile el sıkışan başarılı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" ifadelerini kullandı.