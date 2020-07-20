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20.07.2020 - 00:01 |

Son dakika | 2019-2020 Süper Lig şampiyonu Başakşehir oldu! Okan Buruk...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medilpol Başakşehir oldu. En yakın takipçisi Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u 4-3 yenildiği gecede Kayserispor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran turuncu lacivertliler, tarihlerinde ilk kez şampiyon oldu. Başakşehir ayrıca Süper Lig tarihinin de 6. şampiyonu olmuş oldu...

Son dakika | 2019-2020 Süper Lig şampiyonu Başakşehir oldu! Okan Buruk...
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Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı içinde coşkulu anlar yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk, futbolcular ve teknik heyet şampiyonluğu doyasıya kutlarken, Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ saha içine inip takımı yalnız bırakmadı. Futbolcular, sevgi gösterilerinde bulundukları Başkan Göksel Gümüşdağ'ı kucaklayarak havaya kaldırdılar.

Bu arada Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı sevinç anlarında, ''Türkiye'nin Yeni Şampiyonu'' yazılı balonlar saha içerisindeki yerlerini aldı. Hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile devam eden kutlamalarda stat içerisinde lazer ışıkları ile görsel şov gerçekleştirildi. Öte yandan stat içerisinde dev ''Şampiyon Başakşehir'' yazılı pankart da açıldı. 

Süper Lig'in 6. şampiyonu 

Medipol Başakşehir Süper Lig tarihinde 6. şampiyon oldu. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor mutlu sona ulaşmıştı.

Başakşehir'in kasası dolacak

Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Medipol Başakşehir, şampiyonluk ödülünü de kasasına koyacak. Gelecek sezon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelirle kazancı yaklaşık 420 milyon lirayı bulacak.

Şampiyonlar Ligi müziği

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda maç biter bitmez uzun bir süre Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.

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