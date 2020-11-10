Son dakika - Messi'den sonra bu sefer Ronaldo krizi! İşte yeni adresi...

CELAL UMUT EREN

İtalya’da Juventus-Cristiano Ronaldo konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Sezon başında Barcelona ve Lionel Messi arasındaki krize benzeyen gelişmeler dikkat çekiyor. Juve’deki sözleşmesi 30 Haziran 2022’de sona erecek olan Ronaldo’nun geleceği tartışılmaya başlandı.



Juve’de, Ronaldo ile sözleşme yenilenmesinin düşünülmediği aktarıldı. Haziran 2018’de imza atarak Torino ekibine katılan 35 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilemek yerine satarak para kazanılması hedefleniyor.

İtalya basınında yer alan haberlerde, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan maddi kriz sonrası Juve’nin kaynak arayışına girdiği vurgulandı. Bu nedenle Portekizli futbolcunun satılması hesaplanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Ronaldo ile beklenen şampiyonluğun gelmemesi de bu fikri ortaya çıkardığı savunuluyor.

Öte yandan, yılda 30 milyon euro civarı kazanan ünlü futbolcunun takım içi dengeleri artık çok bozduğu bildirildi. Teknik direktör Andrea Pirlo’nun da Ronaldo’yu kontrol altında tutmada zorluk yaşadığı ve bu konunun ilerleyen dönemde baş ağrıtabileceği kaydedildi.



Bonservis ne olacak?

Juventus’ta 94 maçta 71 gol 19 asistle oynayan Cristiano Ronaldo, 2 de Serie A şampiyonluğu kazandı.

Her ne kadar satış konusu gündeme gelse de tıpkı Messi gibi ciddi bir bonservisi hangi kulübün ödeyeceği merak konusu oldu. 2022’de 37 yaşına gelecek oyuncunun bu sezon sonunda satılmasının planlandığı vurgulandı.

Manchester United hayali

Juventus’la yaşanan sürpriz ayrılık durumu sonrası gözler Cristiano Ronaldo’ya döndü. Ronaldo’nun kariyerinin son döneminde özel bir hayali olduğu aktarıldı. Portekizli futbolcunun yıldızlaştığı ve 2003-2009 yılları arasında forma giydiği Manchester United’a dönmek istediği savunuldu.

Alex Ferguson sonrası dönemde 8 senedir şampiyon olamayan ManU için Ronaldo’nun hedefleri olduğu öne sürüldü. Old Trafford’a geri dönerek Kırmızı Şeytanlar’ı şampiyon yapmak isteyen Ronaldo’nun bu hayalini gerçekleştirme ihtimali aradığı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, ManU formasıyla 292 maçta 118 gol atmış, 69 asist yapmıştı. Ronaldo ayrıca 3 Premier Lig zaferi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.

Korona bile durduramadı

Cristiano Ronaldo, 2020-21 sezonuna yine çok iyi başladı. Koronavirüse yakalanıp, 18 gün izolasyona girmesine karşın performansı düşmeyen Ronaldo, 4 maçta 6 gol attı. Bilhassa korona sonrası 1 haftada 3 maça çıkan ve 3 gol 1 asistle dikkat çeken Portekizli oyuncu, buna karşın son Lazio maçında sıkıntı yaşadı.

‘İyiyim ve güçlüyüm’ demesine karşın Andrea Pirlo tarafından Spezia maçında yedek bırakılan, Lazio önünde de 76. dakikada oyundan alınan Ronaldo, yedek kulübesinde hoşnutsuz olduğunu göstermişti.