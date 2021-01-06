Son dakika | Mesut Bakkal: Rashad Muhammed toplantıya gelmedi, kadrodan çıkardım!

Mesut Bakkal maç öncesi yaptığı açıklamada, "Rashad Muhammed burada kadromuzdaydı. Bir toplantıya gelmedi, iki otobüse gelmedi. Kadrodan çıkardım. Yapılması gereken yapıldı. 20-21 oyuncu var burada, bunları konuşalım. Disiplinsiz, olayın bilincinde olmayan oyuncuyu hiç konuşmamamız gerek. Gerçek kimlikler ortaya çıkıyor. Futbolcular ertelemişler bazı şeyleri. Bu kadronun ve camianın yeri burası değil. Uyum sağladık. Söylediklerime oyuncular iyi tepki vermeye başladı. Üretkenliği artırıyoruz. Çok net konuştuk. Oyuncular da yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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