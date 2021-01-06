Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Son dakika | Mesut Bakkal: Rashad Muhammed toplantıya gelmedi, kadrodan çıkardım!
06.01.2021 - 15:38 |

Son dakika | Mesut Bakkal: Rashad Muhammed toplantıya gelmedi, kadrodan çıkardım!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Rashad Muhammed'in yapılan toplantıya katılmadığı gerekçesiyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Son dakika | Mesut Bakkal: Rashad Muhammed toplantıya gelmedi, kadrodan çıkardım!
ABONE OL

Mesut Bakkal maç öncesi yaptığı açıklamada, "Rashad Muhammed burada kadromuzdaydı. Bir toplantıya gelmedi, iki otobüse gelmedi. Kadrodan çıkardım. Yapılması gereken yapıldı. 20-21 oyuncu var burada, bunları konuşalım. Disiplinsiz, olayın bilincinde olmayan oyuncuyu hiç konuşmamamız gerek. Gerçek kimlikler ortaya çıkıyor. Futbolcular ertelemişler bazı şeyleri. Bu kadronun ve camianın yeri burası değil. Uyum sağladık. Söylediklerime oyuncular iyi tepki vermeye başladı. Üretkenliği artırıyoruz. Çok net konuştuk. Oyuncular da yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer bombası patlıyor! Yusuf Yazıcı bonservisiyle...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Özil transferinde anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ile 3.5 yıllık imza...

Son dakika | Mesut Bakkal: Rashad Muhammed toplantıya gelmedi, kadrodan çıkardım

Sergen Yalçın'dan transfer sözleri

?rel=0
LA LIGA | Maç özeti | Huesca-Barcelona: 0-1
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Merih'e dev transfer teklifi
    Merih'e dev transfer teklifi
  2. Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  3. Ateşi yaktı! F.Bahçeyi takibe aldı...
    Ateşi yaktı! F.Bahçeyi takibe aldı...
  4. Maç öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı...
    Maç öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı...
  5. Gaziantep FK sakatlıklar üst üste!
    Gaziantep FK sakatlıklar üst üste!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Gençlerbirliği - Hatayspor

CANLI | Gençlerbirliği - Hatayspor

Trabzonspor-Göztepe (CANLI)

Trabzonspor-Göztepe (CANLI)

Son Dakika | Transfer bombası patlıyor! Yusuf Yazıcı bonservisiyle...

Son Dakika | Transfer bombası patlıyor! Yusuf Yazıcı bonservisiyle...

CANLI | Başakşehir - Erzurumspor

CANLI | Başakşehir - Erzurumspor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet