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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Mesut Özil: Fenerbahçe'de gol atınca E harfi yaparak sevineceğim
26.01.2021 - 19:02 |

Son dakika | Mesut Özil: Fenerbahçe'de gol atınca E harfi yaparak sevineceğim

Fenerbahçe'nin resmi Youtube hesabına konuşan ünlü yıldız Mesut Özil, "Gollerden sonra yeğenim için M harfi yapıyordum. Şimdi kendi kızım oldu. İnşallah Fenerbahçe için goller attığımda E harfine dönüşecek" dedi.

Son dakika | Mesut Özil: Fenerbahçe'de gol atınca E harfi yaparak sevineceğim
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Fenerbahçe'nin Arsenal'de bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübün youtube hesabına açıklamalarda bulundu.

İşte 32 yaşındaki yıldızın sözleri: "Gollerden sonra yeğenim için M harfi yapıyordum. Şimdi kendi kızım oldu. İnşallah Fenerbahçe için goller attığımda E harfine dönüşecek.

Başka takımlarda oynarken İstanbul'a geldiğimde her zaman Fenerbahçe maçına gitmek, o atmosferi yaşamak isterdim. Şimdi nasip olacak. Taraftarlarla buluşmayı heyecanla bekliyorum.

Annem ‘Ne olursan ol, geldiğin yeri unutma.’ demişti. Ben de elimden geldiğince kendim olmaya çalışıyorum. Bazen insan yorgun olabilir, sinirli olabilir, karşı taraf yanlış düşünebilir. Ben bunu istemiyorum, elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.”

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Son dakika | Mesut Özil: Fenerbahçede gol atınca E harfi yaparak sevineceğim

 

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