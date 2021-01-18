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18.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Mesut Özil, müthiş bir rekoru elinde tutuyor!

Gol paslarıyla dünya futbolunda ün yapan Mesut Özil, müthiş bir rekorun sahibi olarak dikkat çekiyor. Hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda her büyük turnuvada asist kralı olan tek isim oldu

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Dünya futbolunda gol paslarıyla gündeme gelen Mesut Özil, müthiş bir rekorun sahibi olarak dikkat çekiyor. Hem kulüp kariyerinde hem de milli takım formasıyla büyük turnuvalarda asist krallığı kazanan tek isim konumunda.
Werder Bremen’de oynarken Bundesliga’da, Real Madrid’de oynarken La Liga’da ve Arsenal’de oynarken Premier Lig’de asist kralı olan Özil, Almanya formasıyla da Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda asist krallığı elde etti.
Ayrıca Real Madrid’de forma giyerken de Şampiyonlar Ligi’nde adını asist kralı olarak yazdırdı. Özil, bu alanda tek isim olarak önemli bir rekorun sahibi oldu. Toplam rakamlara bakıldığında 32 yaşındaki oyuncunun Premier Lig’de 58 asist, Bundesliga’da 37 asist, La Liga’da 54 asist, Şampiyonlar Ligi’nde 26 asist, Avrupa Ligi’nde 16 asisti bulunuyor. Kulüp kariyerinde ise totalde tüm turnuvalar dahil edildiğinde 235 asiste sahip. Almanya Milli Takımı’nda ise 2009-2018 arası 38 asisti var.

Son dakika - Mesut Özil, müthiş bir rekoru elinde tutuyor

Krallar listesi
Dünya çapındaki futbolcu Mesut Özil, son 20 yıllık asist krallığı listesinde adını ilk 5’e yazdırdı. Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez ve Di Maria ile beraber Mesut ismi de listeye yazılıldı.
253 asisti bulunan Özil, listede 4. sırada bulunuyor. Ancak bu gerilemede yıldız ismin 10 aydır oynayamaması etkili oldu. 7 Mart 2020 öncesi Mesut Özil bu listede Messi’nin ardından ikinci sıradaydı.

Asist demek Özil demek
İngiltere’de Arsenal’de 7.5 yıl yer alan Mesut Özil, gollerinden daha çok asistleriyle yıldızlaştı. Hatta ülkede öyle popüler hale geldi ki İngilizce sözlüklere yıldız futbolcunun soyadı ‘Asist’ anlamında konuldu.
Oxford’un sözlüğünde Ozil kelimesi, “Birine yardım etmek, asist yapmak” anlamında yeni bir sözcük olarak kullanılıyor.

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