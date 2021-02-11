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11.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Mesut Özil rüzgarı tersine döndü! Almanya'da gündem oldu

Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi sürecinde Avrupa’da esen pozitif hava, günlerin geçmesiyle yerini negatife bıraktı. Fenerbahçe'nin yenilgileri sonrası Almanya başta olmak üzere Avrupa’da bir çok yerde haber oldu. Mesut’un yeni takımında iyi bir başlangıç yapamadığı yazıldı.

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Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi sürecinde Avrupa’da esen pozitif hava, günlerin geçmesiyle yerini negatife bıraktı. Özil’in yeni takımı ile önce Galatasaray yenilgisi yaşaması şimdi de Başakşehir’e yenilip kupadan elenmesi Almanya başta olmak üzere Avrupa’da bir çok yerde haber oldu. Mesut’un yeni takımında iyi bir başlangıç yapamadığı yazıldı.
Frankfurter Allgemeine gazetesi ‘Joker Mesut Özil’ ifadesini kullandı, ‘Yeni kulübüyle kupada hayal kırıklığı yaşadı’ diye yazdı. Bild gazetesi Gulbrandsen’i kastederek, ‘Haaland’ın arkadaşı Özil’i kupanın dışına itti’ başlığını attı.

Son dakika - Mesut Özil rüzgarı tersine döndü Almanyada gündem oldu

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Son dakika - Mesut Özil rüzgarı tersine döndü Almanyada gündem oldu

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