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08.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Mesut Özil'den Mert Hakan'a 36 dakikada fark!

Kadıköy’deki Galatasaray mücadelesinde orta sahada iki farklı ismin iki farklı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Mert Hakan ile yerine oyuna girdiği ve uzatmalarla beraber 36 dakika sahada kalan Mesut Özil arasında ciddi fark oluştu.

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Kadıköy’deki Galatasaray mücadelesinde orta sahada iki farklı ismin iki farklı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. İlk 11’de başlayıp 63 dakika oynayan Mert Hakan ile yerine oyuna girdiği ve uzatmalarla beraber 36 dakika sahada kalan Mesut Özil arasında ciddi fark oluştu.

Fenerbahçe’ye geldiğinde 11 aylık bir maç eksiği olan Özil, buna karşın sezon başından beri takımda düzenli oynayan Mert Hakan’dan daha verimli oldu. Ortaya çıkan istatistiklerde ikili arasındaki fark net olarak görüldü. OPTA’nın da katkılarıyla hazırlanan veriler şöyle:

Mert Hakan: Topla buluşma: 29Pas %: 93 Orta: 1/3Şut Pası: 0 İkili mücadele: 0

Mesut Özil: Topla buluşma: 33Pas %: 95.2Orta: 1/5Şut pası: 1 İkili mücadele: 2/5

Son dakika - Mesut Özilden Mert Hakana 36 dakikada fark

‘Biz şampiyon olacağız’
Kaybedilen derbi sonrası Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, oyuncularına moral vermeye çalıştı. Karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncularıyla bir konuşma yapan Erol Bulut, demoralize olmamalarını istedi.
Sarı-lacivertli çalıştırıcı, “Başınızı kaldırın, zirveyle aynı puandayız ve kaybedilen hiçbir şey yok. Şu anda sadece bir maç kaybettik, biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

‘Çok üzgünüz’
Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Galatasaray ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları derbiye ilişkin paylaşımda bulundu.
Özil sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
“Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak.”

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