Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Mesut Özil'i İstanbul'a getirecek uçak havalandı
17.01.2021 - 16:57 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) -

Son dakika - Mesut Özil'i İstanbul'a getirecek uçak havalandı

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.

ABONE OL

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı

TSİ 20.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olması planlanan TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.

İBRAHİM KALIN'DAN MESUT ÖZİL'E 'HOŞ GELDİN'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'e hoş geldin mesajı paylaştı. Yıldız oyuncunun paylaşımını alıntılayan Kalın; 'Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil' yazdı.

İşte Kalın'ın o paylaşımı;

Son dakika - Mesut Özili İstanbula getirecek uçak havalandı

Son dakika - Mesut Özili İstanbula getirecek uçak havalandı

    Dev derbi öncesi Vodefone Park’taki son durum havadan görüntülendi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. BJK-GS maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
      BJK-GS maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
    2. Mesut Özil'i İstanbul'a getirecek uçak havalandı
      Mesut Özil'i İstanbul'a getirecek uçak havalandı
    3. Kalın'dan Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesajı
      Kalın'dan Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesajı
    4. Malatya'da kritik mücadele!
      Malatya'da kritik mücadele!
    5. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş: 83-92
      Fenerbahçe Beko - Beşiktaş: 83-92



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vodafone Park'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldığı için zeminde kar tutmadı

    Vodafone Park'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldığı için zeminde kar tutmadı

    Hakan Arslan, Sivasspor'da fark yaratıyor

    Hakan Arslan, Sivasspor'da fark yaratıyor

    Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş'ın gündemindeki Mandzukic, Milan ile anlaşmaya vardı!

    Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş'ın gündemindeki Mandzukic, Milan ile anlaşmaya vardı!

    MKE Ankaragücü, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

    MKE Ankaragücü, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet