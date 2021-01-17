17.01.2021 - 16:57 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) -
Son dakika - Mesut Özil'i İstanbul'a getirecek uçak havalandı
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı
TSİ 20.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olması planlanan TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.
İBRAHİM KALIN'DAN MESUT ÖZİL'E 'HOŞ GELDİN'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'e hoş geldin mesajı paylaştı. Yıldız oyuncunun paylaşımını alıntılayan Kalın; 'Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil' yazdı.
İşte Kalın'ın o paylaşımı;