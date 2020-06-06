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06.06.2020 - 14:50 |

Son dakika | MHK: Hakemlerimizin testleri negatif çıktı

MHK, tüm hakemlerin koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Son dakika | MHK: Hakemlerimizin testleri negatif çıktı
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TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir" denildi.

Son dakika | MHK: Hakemlerimizin testleri negatif çıktı

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