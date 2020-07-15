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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Milan, Simon Kjaer ile 2022'ye kadar sözleşme imzaladı
15.07.2020 - 12:20 |

Son dakika | Milan, Simon Kjaer ile 2022'ye kadar sözleşme imzaladı

Milan, Sevilla'dan kiraladığı Simon Kjaer'in satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Son dakika | Milan, Simon Kjaer ile 2022'ye kadar sözleşme imzaladı
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Milan, Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Kjaer'in satın alma opsiyonunu kullandı. Danimarkalı savunmacı için Milan'ın kasasından 3.5 milyon euro çıkacak.

Son dakika | Milan, Simon Kjaer ile 2022ye kadar sözleşme imzaladı

İtalyan devi, tecrübeli defans oyuncusu ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kjaer, kiralık olarak mücadele ettiği Milan'da bu sezon 9 maçta görev aldı.

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