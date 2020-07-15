Son dakika | Milan, Simon Kjaer ile 2022'ye kadar sözleşme imzaladı

Milan, Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Kjaer'in satın alma opsiyonunu kullandı. Danimarkalı savunmacı için Milan'ın kasasından 3.5 milyon euro çıkacak.

İtalyan devi, tecrübeli defans oyuncusu ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kjaer, kiralık olarak mücadele ettiği Milan'da bu sezon 9 maçta görev aldı.

Milan-Juventus maç özeti