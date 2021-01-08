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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika - Milan'da Hakan Çalhanoğlu depremi!
08.01.2021 - 19:51 | | AA

Son dakika - Milan'da Hakan Çalhanoğlu depremi!

Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sebebiyle bugünkü çalışmada yer almadığını söyledi.

Son dakika - Milan'da Hakan Çalhanoğlu depremi!
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sebebiyle bugünkü çalışmada yer almadığını, durumunun yarın maç öncesinde netleşeceğini söyledi.

Pioli, takımının yarın Torino'yu konuk edeceği maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi. 

Hafta içinde Juventus'a 3-1 yenildikleri karşılaşma sonrasında takımda morallerin yerinde olduğunu ve kendilerini güçlü hissettiklerini belirten Pioli, Torino maçını daha kararlı olan takımın kazanacağını söyledi.

Pioli, Torino maçına ilişkin, "İkna edici bir performans sergilemek istiyoruz. Konsantrasyonumuz tamam ve iyi hissediyoruz. Diğer oyuncularımız da sakatlıktan döndüğünde, oynayanların yükünü hafifletmek için daha fazla seçeneğimiz olacak." diye konuştu. 

Juventus maçında sol ayak bileği aldığı darbe neticesinde şişen milli oyuncunun durumuna ilişkin Pioli, "Çalhanoğlu'nun ayak bileğinde bugün antrenmana katılmasına mani olan bir ağrısı var. Durumuna yarın bakacağız." dedi.

Son dakika - Milanda Hakan Çalhanoğlu depremi

Pioli, Milan’ın kasım ayının sonundan bu yana forma giyemeyen deneyimli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in de kendi programını takip ettiğini ancak yarın Torino karşısında sahada olacağını sanmadığını söyledi. 

İtalyan spor basınında bugün çıkan haberlerde, Hakan Çalhanoğlu'nun sol ayak bileğindeki şişlik nedeniyle Torino maçında yer alamayacağı belirtilmişti.

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