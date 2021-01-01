Son dakika - Milan'da Hakan Çalhanoğlu için yapılan teklif belli oldu!

Yeni yılın ilk günüyle birlikte transferle ilgili gelişmeler artmaya başladı. Milan'da sözleşmesinin sonuna neredeyse 6 ay kalan Hakan Çalhanoğlu için yeni gelişmeler yapılıyor.

Milan'da Hakan'ın yanı sıra sözleşmeleri sona erecek olan Donnarumma ve Ibrahimovic için de görüşmeler sürüyor.

26 yaşındaki oyuncu Kırmızı-Siyahlılar'dan 5 milyon avro ücret talep ediyor. Milan tarafı ise 3.5 milyon avronun üzerine çıkmamakta ısrar ediyor.

A Milli oyuncu takımında son sözleşmesine göre yıllık 2 milyon avro net ücret kazanıyor. Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'dan birçok takım 5 milyon avroluk maaşı ödemeye hazır durumda.

Milan'da 3 oyuncunun geleceğinin yakında belli olması bekleniyor. Diğer taraftan sözleşmesi bitecek olan bir diğer isim Mateo Mussachio ile yeni görüşme yapılmayacak ve en geç Haziran'da ayrılık gerçekleşecek.

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