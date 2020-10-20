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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son Dakika | Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı! İşte ilk görüntüler...
20.10.2020 - 18:50 |

Son Dakika | Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı! İşte ilk görüntüler...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.

Son Dakika | Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı! İşte ilk görüntüler...
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La Gazzetta dello Sport'un "Milan için kötü haber" şeklinde verdiği habere göre, Milan'ın 10 numaralı oyuncusu Çalhanoğlu, sabahki antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi.

Milli oyuncunun, bileğini burkmuş olabileceği, kesin sonucun bugün ve yarın yapılacak testlerden sonra belli olacağı kaydedildi.

Çalhanoğlu'nun, Milan'ın tesisleri Milanello'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtildi.

Sakatlık sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun, takımının UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Celtic ile oynayacağı maçta yer almasının beklenmediği ifade edildi.

HASTANEDE GÖRÜNTÜLENDİ

İşte A Milli Takım ve Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun hastanedeki görüntüleri;

Son Dakika | Milanda Hakan Çalhanoğlu sakatlandı İşte ilk görüntüler...

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