20.10.2020 - 15:27 | | Sporx
Son dakika | Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku! Koltuk değnekleriyle...
Milan antrenmanında ayak bileği burkulan Hakan Çalhanoğlu koltuk değnekleriyle tesislerden ayrılarak kontrole gitti.
Pandemi sonrası performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi.
Milan antrenmanında ayak bileği burkulan Hakan Çalhanoğlu koltuk değnekleriyle tesislerden ayrılarak kontrole gitti.
26 yaşındaki futbolcunun perşembe günkü Celtic karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.