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03.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Milan'da Zlatan Ibrahimovic'e yeni sözleşme!

İlerleyen yaşına rağmen bu sezon ligde 4 maçta 7 gol atan Zlatan Ibrahimovic için Milan harekete geçti.

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Milan ile sezon başında 1 yıllık yeni anlaşma yapan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic’in müthiş performansı herkesi hayran bıraktı.

İlerleyen yaşına rağmen bu sezon ligde 4 maçta 7 gol atan Ibra için Milan harekete geçti. İtalyan kulübü İsveçli golcüyle yeni sözleşme daha yapıp, 2022’ye kadar kalmasını istiyor. Futbol oynamaya devam edeceğini aktaran Ibrahimovic, bu sözleşme teklifine ‘evet’ derse, 41 yaşına kadar Milan’la devam etmiş olacak.Milan ile sezon başında 1 yıllık yeni anlaşma yapan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic’in müthiş performansı herkesi hayran bıraktı. İlerleyen yaşına rağmen bu sezon ligde 4 maçta 7 gol atan Ibra için Milan harekete geçti. İtalyan kulübü İsveçli golcüyle yeni sözleşme daha yapıp, 2022’ye kadar kalmasını istiyor. Futbol oynamaya devam edeceğini aktaran Ibrahimovic, bu sözleşme teklifine ‘evet’ derse, 41 yaşına kadar Milan’la devam etmiş olacak.Öte yandan bir açıklama yapan golcü oyuncu, “Takımdakilere de söyledim bu sezon her şeyi ben hallederim, sorumluluk bende. Onların bu zorlu tecrübeyi çekmelerine gerek yok. Onlar çalışsınlar bana yeter” dedi.

Son dakika - Milanda Zlatan Ibrahimovice yeni sözleşme

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