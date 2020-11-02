Ä°talya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen yÄ±ldÄ±z oyuncu Zlatan Ibrahimovic, emekliye ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°sveÃ§ Milli TakÄ±mÄ±'na dÃ¶nÃ¼ÅŸ sinyali verdi.Â

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan Ä°sveÃ§ Milli TakÄ±mÄ±'nda forma giydiÄŸi dÃ¶nemlerden fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan 39 yaÅŸÄ±ndaki Ibrahimovic, "Beni bu formayla gÃ¶rmeyeli uzun zaman oldu." ifadelerini kullandÄ±.

Bu sezon Milan formasÄ±yla gÃ¶sterdiÄŸi performansla ikinci baharÄ±nÄ± yaÅŸayan Ibrahimovic, Ä°talya temsilcisiyle ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 4 maÃ§ta 7 kez aÄŸlarÄ± sarsarak gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda zirvede yer alÄ±yor.

2016 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nda (EURO 2016) Ä°sveÃ§ formasÄ± giymesinin ardÄ±ndan emeklilik kararÄ± alan Ibrahimovic, milli takÄ±mda 116 karÅŸÄ±laÅŸmada 62 kez aÄŸlarÄ± sarsarak Ã¼lkesinin en Ã§ok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.