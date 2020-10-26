26.10.2020 - 22:59 |
Son dakika - MKE Ankaragücü'nde 3 pozitif vaka daha!
Ankaragücü 2 futbolcusunun ve bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcu ile bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız ve personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.