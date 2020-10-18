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18.10.2020 - 19:01 | | sporx

Son Dakika | Moskova derbisinde kazanan CSKA oldu

Rusya Premier Ligi 11. haftasında CSKA Moskova ile Dinamo Moskova karşı karşıya geldi.

Son Dakika | Moskova derbisinde kazanan CSKA oldu
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Rusya Premier Ligi 11. hafta mücadelesinde CSKA Moskova ile Dinamo Moskova, Arena CSKA'da karşı karşıya geldi. CSKA, Mücadeleyi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada CSKA'nın golleri 51. dakikada Kuchaev, 54. dakikada Ejuke, 67. dakikada Diveyev'den geldi. Dinamo Moskova'nın golü ise 57. dakikada Moro'dan geldi.

DINAMO 10 KİŞİ KALDI, NEUSTADTER GİRDİ

Dinamo Moskova'da Evgenyev 75. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını eksik bıraktı. Dinamo Moskova'da bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roman Neustadter 78. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte CSKA puanını 22'ye yükseltti. Dinamo Moskova ise 17 puanda kaldı.

CSKA, Rusya Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal Tula ile sahasında karşılaşacak. Dinamo Moskova ise aynı haftada sahasında Sochi ile karşılaşacak.

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