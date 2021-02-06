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06.02.2021 - 22:31 | | AA

Son dakika - Muslera'dan maç sonu Fatih Terim itirafı!

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, galibiyet için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Son dakika - Muslera'dan maç sonu Fatih Terim itirafı!
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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, galibiyet için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yayıncı kuruluşa, üzerinde 2020 yılı eylül ayında vefat eden annesinin fotoğrafının bulunduğu bir tişörtle açıklamada bulunan Muslera, "Çok çalıştık. Geçen sene kazanmıştık, tekrar galip geldik. Galibiyeti aileme ve en başta anneme armağan ediyorum." dedi. 

Galatasaray olarak topa sahip bir anlayışla mücadele ettiklerini vurgulayan Muslera, "Deplasmanda veya içeride, nerede oynarsak oynayalım hep bunu yapmaya çalışıyoruz. Hocamız bunu öğütlüyor. Bugün 90 dakika topa hakim olan bir Galatasaray vardı. Topu tuttuğunuz zaman rakibinizi koşturuyorsunuz. Hafta boyunca Fenerbahçe'nin defansın arkasına attığı toplara çalıştık. Fenerbahçe ilk yarı bunu yaptı ama tedbirler aldık. Bugün anahtar kelime oynamaktı ve geldik oynadık. Geçen sezonki gibi güzel bir galibiyet aldık." diye konuştu. 

Uzun süreli sakatlığının ardından eski formunu yakalamasıyla ilgili soruya Muslera, "Bunu tamamen çalışmaya bağlıyorum. Ameliyat olduktan 4 gün sonra ufak ufak çalışmalara başladım. Hocama teşekkür ederim. Uruguay'a gitmeme ve ailemin yanında çalışmama izin verdi. Arkadaşlarımın buraya geldiğim ilk dakikadan itibaren bana verdikleri destek, bu performansı çabuk göstermeme neden oldu." yanıtını verdi.

Son dakika - Musleradan maç sonu Fatih Terim itirafı

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