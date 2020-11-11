Son Dakika | Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde aday olup olmayacağı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Henüz kararımı vermedim. Ailem ve doktorlarla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptıktan sonra vaziyet alacağım." ifadelerini kullandı.

İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

"Neden siyasi partilere kurul izni verdiniz ve bize vermiyorsunuz diye sorduk. Siyasi partiler anayasa gereği genel kurul yapıyor, yapamazlarsa kapanır dediler. 1 Aralık tarihine kadar yapamazsınız dediler, devletimizin buyruklarına uyan bir yönetim olarak, tarihi verdik. 3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizim olduğunu gösterir. Buna mutlu olduk ve inşallah en geç 26 Aralık'ta seçim istiyoruz. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım, er meydanını açıyoruz, olay bu.

Bir insanın kendisini iyiyim, doğruyum diye anlatması kadar komik ve zavallı bir şey olamaz. Bunu camiamız, tarih belirleyecek. Bizim belki de anlatamadıklarımızı anlatacaklar. Hatalarımız varsa düzeltmeye çalışıyoruz.

7 Mayıs'tan bugüne kadar, resmi ortamlarda bana sağlığımı soran olmadı. Lan hastaysan ne işin var zaten burada, hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Ben elimden geldiğince gönül verdiğim bir şey için mücadele ediyorum. Benim bu yaştan sonra ne artistlik yapacak halim var, ne de ticari olarak bunu değerlendirecek bir durumum var. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar.

Yayın haklarıyla ilgili mali konuları konuşuyoruz, inşallah hallolacak.

Çok iyi oynadığımız maçlarda, mesela Başakşehir, müthiş oynadık ama 1-1 berabere kaldık. Futbol bir seyir zevki. Ben isterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta gol atalım. 8 diğer takıma, 9 diğer takıma, 7 diğer takıma atalım, ben de böyle istiyorum. Hayaller başka, gerçekler başka. Diğer takımlar da müthiş oynuyor. Ankaragücü maçı mesela, taraftarımız kızdı ama karşı takıma da saygı duyun. Bir sürü oyuncu transfer ediyorsunuz ama yeniliyorsunuz. Hata teknik direktörde mi, yönetimde mi? Sizin kusurunuz, suçunuz yoksa bile yönetimseniz, siz sorumlusunuzdur. Ben kötü oyundan da, yanlış transferlerden de sorumluyum. Serzeniş olarak demiyorum, gerçek yöneticilik budur.

Falcao bir tanedir, devam edecek. Benim büyük futbolcularım, en değerli varlıklardır. Kızabiliriz, öfkelenebiliriz ama bizim için mücadele ediyorlar.

Sürekli erken seçim diye diretirseniz, icra iş yapamaz. Beceriksiz başkan diyorlar. Devamlı seçim dersen, yönetim birimi ne yapsın? Apartmanda da, ailede de böyledir. Sen sürekli boşanmaktan bahsedersen, kimse fonksiyonunu icra edemez. Madem öyle, buyurun diyorum. Devamlı seçim baskısı, seçim tehdidi, icra tehdidi, tezgahı içinde olursanız, hiçbir yere varamazsanız, varsa projen, varsa maddi yardımın gel yardım et."

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