Son dakika - Mustafa Cengiz'den Arda Turan ve Fenerbahçe tepkisi!

Arda Turan’ın kendi yaymadığı görüntülerin ışığında sevki yapan TFF Hukuk Müşavirliğini eleştiren Cengiz, “Kendi aranızda küfür etmeyen varsa Arda’yı yargılasın. Yaptığınız ayıp, ayıp ötesi. Böyle TFF yönetilmez, böyle hukukçuluk olmaz. Verin bana cezayı!” diye konuştu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u sert bir dille eleştirdi, Futbol Federasyonu ve kurullarının aldıkları kararlar konusunda da bombardımana tuttu.

Help Steps uygulamasıyla yapılan iş birliği anlaşmasının ardından gündeme dair konuşan Başkan Cengiz’in sözlerinden satır başları şöyle:

-Cenap Şahabettin’in şu lafını hiç unutmam; ‘Bu ülkede mütevazı görünme, gerçek sanarlar.’ Yani ne kadar saygılı ve hukuk içinde kalmaya özen gösterirseniz, geri kalmış insanlar ve kesimler, sizi zayıf, yetersiz ve temsilden uzak görür. Biz bu yoldan ayrılmayacağız. Efendilikle aynı şekilde devam edeceğiz. TFF düşmanımız değil. TFF’nin doğru yola girmesi gerekiyor. Bizim yolumuza değil, doğru yola girmeli.

- 17 kulüp, hakemler için aleyhimize birlik oldular. Galatasaray’a karşı bildiri yayınladılar, ‘Hakemler de insandır, hata yapabilirler’ diye. Eyy Ali Koç... Bunu sen yazdırdın!

-Derbide alkıştan rahatsız olmuşlar. Allah Allah... Ya sen geldin evimizde voleybol maçında şakır şakır alkışladın, bir de benim alkışlamamı istedin. Allah Allah. Bu nasıl bir mantelite. Şampiyon olabilirsin ama hiçbir yere ulaşamazsın; kalite ve kalibre olarak... Böyle kalitesizlik olmaz arkadaşlar kusura bakmasın.

-Marcao’ya ve eşine yapılan hakaretler... İki yıldır söylüyorum, bizim aleyhimize yapılan yayınlarda trol hesap çok fazla. Bizim taraftarımız olmayan, satın alınmış trol hesaplar var.

n İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Biz sadece transferle ilgili sorular sorduk. Hiçbir zaman hakaret etmedim, suçlamadım. Bana 10 milyon euro dediniz, şimdi 7 milyon euro diyorlar. O zaman arada uçurum yok neden benimle pazarlık etmedin? Emre Belözoğlu muhatabım değil. Galatasaray’a hizmet etmiş birisi. O ne dedi, bu ne dedi diye bakamam.

- Arda Turan bu görüntüleri yayınlamamış. Kim bunu sevk ediyor? TFF Hukuk Kurulu. Çok acı arkadaşlar. Galatasaray Başkanı olarak konuşmuyorum. Bir vatandaş, hukuktan anlayan biri olarak konuşuyorum. Keser döner, sap döner hesap da size döner. Aranızda küfür etmeyen varsa Arda’yı yargılasın. İlk taşı günahsız olanınız atsın. Özel bir şeyi siz niye genele yayıyorsunuz. Yaptığınız ayıp, ayıp ötesi. Böyle TFF yönetilmez. Böyle hukukçuluk olmaz. Verin bana cezayı! Ayıp ayıp.

‘Yöneticilikleri bitecekti’

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkinin seyirciden yapılmadığına dikkat çekti. Galatasaray Başkanı, “TFF sevki seyirciden yapmadı. Yoksa hapis cezası alırlardı ve yöneticilikleri bitecekti. 2 bin 500 kişinin cezası 72 bin TL! Ben öderim cebimden o zaman! Neden yapmıyorum? İkinci Başkanıma saldırıldı. Ya bir şey olsaydı, bunun bedelini kim ödeyecekti?” diye konuştu.

‘Militan taraftar yerleştirdiler’

Oğulcan Çağlayan konusunda sözü başkan yardımcısı Yusuf Günay’a bırakan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Günay’ın birçok kanunun yazılmasında aktif rol üstlendiğini anlattı.

Oğulcan’ın Çaykur Rizespor ile olan davasının ibretlik bir konu olduğunu dile getiren Günay, “Rizespor, Oğulcan’dan habersiz 1 sezon uzatıp TFF’ye bildiriyor. Oğulcan rastgele bakıyor ve sözleşmesi 1 sene uzamış görüyor. Bir yazıyla federasyona başvuru yapıp bu sözleşmede rızası olmadığını söylüyor. Federasyon görevlileri, opsiyon olan sözleşme yerine tüm sözleşmeyi fesih ediyor ve Oğulcan’ın lisansı iptal oluyor. Bir kurumun yanlışı Oğulcan’a patlıyor. İlk defa böyle bir kararla karşı karşıya kalıyoruz. Benzer kararlar, UEFA’dan geri döndü. Pazartesi günü Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuracağız. Gerekirse UEFA’ya götüreceğiz. Karar, hukuka uygun değildir” dedi.

Günay, derbinin taraftara açılmasıyla ilgili de şunları söyledi:

“Stada sağlık çalışanı adı altında çok sayıda militan taraftar yerleştirip, sahada hakeme ve takıma baskı kurarak sonuca etki etmek istediler. Çok şükür ki böyle bir şey olmadı, takımımız galip geldi. Verilen cezalara bakıyoruz vicdana ve adalete uygun değil.”

‘3 büyükler iyilikte rekabet edecekler’

Galatasaray, dijital sağlık uygulaması Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı. Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen imza törenine, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Dorukhan Acar ile Help Steps Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gözde Venedik katıldı.

Venedik, Help Steps’in adım atarak para kazandıran bir uygulama olduğunu anlatarak, “2020 yılının ocak ayında yayına girdik. Bir yılda yaklaşık bir milyon kullanıcı sayısına ulaştık. İnsanlar sadece yürüyerek sistemdeki sivil toplum kuruluşları ile kulüplere destek sağlıyor. Galatasaray Kulübünün de katılmasından dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Galatasaray’ın da katılmasıyla Türkiye’nin en büyük üç kulübü artık iyilikte rekabet edecek” dedi.