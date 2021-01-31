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31.01.2021 - 17:51 | | Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA)

Son dakika - Mustafa Cengiz'den İrfan Can açıklaması! "Görüşme devam ediyor"

Mustafa Cengiz'den İrfan Can açıklaması geldi. Cengiz, "Medipol Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz" dedi.

Son dakika - Mustafa Cengiz'den İrfan Can açıklaması! "Görüşme devam ediyor"
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği Voleybol Efeler Ligi karşılaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son durum hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz, basın mensuplarının soruları üzerine, "Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz" yanıtını verdi ve aracına binerek salondan ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ise Galatasaray'a karşı çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizerken, transferle ilgili gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.

Mustafa Cengiz'den İrfan Can açıklaması | 'Görüşmeler devam ediyor'
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