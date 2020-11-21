Son dakika - Nerden nereye! Fenerbahçe'de öze dönüş projesi...

CELAL UMUT EREN

6 yıldır kupa kazanamayan ve son 2 yılda ilk 5’e dahi giremeyen Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun öncülüğünde yeni bir döneme geçildi. Son 20 yıla damgasını vurmuş Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Aurelio, M.Yozgatlı ve Semih Şentürk camiaya geri dönerek eski ruhu diriltti.

Fenerbahçe’de yepyeni bir döneme resmen geçildi... 2020-21 sezonunda Süper Lig’de mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu’nun öncülüğünde adeta öze dönüş hareketi başlattı.

Sarı-lacivertlilerde özellikle 2000’ler sonrası yaşanan şampiyonluklar, kazanılan kupalar ve elde edilen Avrupa başarılarında kadroda yer alan yıldızlar bir bir kulübe geri döndü. 2007-2016 arası forma giyen Gökhan Gönül, 4 yıl sonra geri geldi, takımın birinci kaptanı oldu. Aynı şekilde 2010-2016 arası oynayan Caner Erkin de formasına geri döndü, kaptanlardan biri oldu. Volkan Demirel A-B lisansıyla beraber artık yedek kulübesine inerek resmen yardımcı antrenörler arasına katıldı. Erol Bulut’la beraber Mehmet Yozgatlı da 13 yıl sonra geri döndü. Mehmet Aurelio da antrenörler arasında yer aldı.



Selçuk Şahin de Emre Belözoğlu’nun yanına gelerek, idari koordinatör unvanıyla Samandıra’da mesaiye başladı. Eski gol kralı ve Fenerbahçe altyapısından yetişmiş Semih Şentürk ise Derağzı’nda işbaşı yaparak, Akademi’de görev aldı.







Başrolde yer aldılar

Fenerbahçe tarihinde sembolleşen ve tarihe geçen bu isimler başta 100. yıl şampiyonluğu olmak üzere, 2003-04, 2004-05, 2010-11 ve 2013-14 sezonlarındaki zaferlerde başroldeydi.

2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 2008 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve 2013 Avrupa Ligi yarı finali de bu yıldızların öncülüğünde gelmişti.

Son şampiyonluk!

2013-14 sezonunda Süper Lig’de son şampiyonluk kupasını kaldıran Fenerbahçe’nin ideal ilk 11’inde Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin yer alıyordu. Bu 5’li gittikten sonra kulüpte kupa dahi kazanılamadı.

Nerden nereye!

Sarı-lacivertli takımın başarısı için forma giyen isimler şu anda aynı hedef için yeniden topladı. 2009’da Emre Belözoğlu’nun düğünde aynı karede yer alan Gökhan Gönül, Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Semih Şentürk tam 11 sene sonra yeniden Fenerbahçe’nin başarısı için bir araya geldi.

90’ların yıldızı Erol Bulut

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Erol Bulut da kulüp tarihine adını yazdırmış bir isim. 90’lı yıllarda tek bir lig şampiyonluğu kazanan sarı-lacivertlilerde zafere uzanan kadroda Bulut da yer alıyordu.

1995-96 sezonunda takımın sol beki olarak yıldızlaşan ve o sezon 25 lig maçına çıkan Erol Bulut, 4 yıl oynadığı Fenerbahçe’de 4 kupa kazandı.

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut