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26.11.2020 - 14:28 |

Son dakika | Nihat Özdemir: Süper Kupa finalini Katar'da yapmak istiyoruz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Ekomonoi Forumu'nda açıklamalar yaptı. Özdemir, basında Şenol Güneş'in maaşı konusunda çıkan haberlerle ilgili ve Süper Kupa finaliyle ilgili önemli açıklamalara imza attı.

Son dakika | Nihat Özdemir: Süper Kupa finalini Katar'da yapmak istiyoruz
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Ekomonoi Forumu'nda açıklamalar yaptı. 

Federasyon olarak salgını en az maddi kayıpla atlatmayı hedefliyoruz. El birliğiyle Türk futbolunun pandemi sürecinin en iyi şekilde atlatmasını sağlamalıyız. Türk futbolu için kemer sıkma zamanı geldi ve geçiyor. Türk futbolu olarak ne zaman başımız dara düşse yardıma koşan bir devletimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Her şeyi devletten bekleme kolaycılığından vazgeçmeliyiz. Türk futbolu devletine yük olan değil, katkı yapan olmalıdır.

Salgın sürecinde asla taviz vermememiz gereken konu ise uluslararası rekabetten geri kalmamak olmalıdır. Bu nedenle Milli Takım ve kulüplerimize önemli sorumluluk düşmektedir. Şenol Güneş'e yapılan eleştirileri üzüntüyle takip ediyorum. Kendisini sözleşmesi TL cinsindendir. Euro bazlı haberlere itibar etmeyiniz. Hocamıza yapılan ahlak ve etik dışı eleştirileri şiddetle kınıyoruz. Şenol Güneş hocamızla EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyorum.

İstanbul sezon sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. İnşallah aşının bulunmasıyla da hayat normale dönecek, biz de Olimpiyat Stadı'nda bir şölen yaşayacağız. Önümüzdeki dönemde Süper Kupa maçını Katar'da oynatmayı planlıyoruz.

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Son dakika | Nihat Özdemir: Süper Kupa finalini Katarda yapmak istiyoruz

 

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