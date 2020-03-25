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25.03.2020 - 14:48 | | Basket Dergisi

Son dakika | Obradovic ve ailesi, Sırbistan'a dönüyor

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Zeljko Obradovic ve ailesini ülkelerine götürecek.

Son dakika | Obradovic ve ailesi, Sırbistan'a dönüyor

Sırbistan kaynaklı Telegraf'ın haberine göre; Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, katıldığı bir TV programında, İstanbul'da bulunan Sırpları ülkelerine götüreceklerini ve bunun için özel bir uçak göndereceklerini duyurdu.

Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic ve ailesinin de bu uçakta yer alacağı ifade edildi.

Ayrıca Sırbistan'da bulunan 150 Türkiye vatandaşı da İstanbul'a dönecek.

Son dakika | Obradovic ve ailesi, Sırbistana dönüyor

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