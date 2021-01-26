Son Dakika | Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ömer Ali Şahiner’i kadrosuna kattığını duyurdu...

Turuncu-lacivertli ekip, tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor'da oynayan başarılı futbolcu Ömer Ali Şahineri 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde CEOmuz Mustafa Eröğüt yer aldı. Uzun yıllar Konyasporda oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yeşil-beyazlı kulübün mesajında ise ayrılık şu ifadeler yer aldı:

Ayrılıklar da sevdaya dahil...

Güle Güle gözümüzün nuru!

Güle Güle Büyük Kaptan!

Her şey için teşekkürler.

Ömer Ali Şahiner de Konyaspor'a veda için bir mesaj paylaştı

Veda vakti:

Çocukluk hayalime, ilk gençlik heyecanıma, kendimden bile sakındığın beni ben yapan camiama...

Her çocuğun olmasa da bazı çocukların hayalidir sokaklarında top oynadığın şehrin takımında forma giymek. Ben o bazı çocukların şanslı olanlarındandım. En alttan itibaren bu şehrin her sahasında Yeşil-beyazlı formayı giyerek, benim için en büyük zirve olan Konyaspor formasına ulaştım.

1. Lig'de şampiyonluk, Süper Lig üçüncülüğü, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Avrupa Ligi. Daha ötesi Konya'dan Milli Takım'a uzanan bir yol oldu.

Şimdi o yolun bir ayrımındayız.

Gün oldu, büyük başarıların bir parçası oldum. Gün oldu, başarısızlıkların sorumluluğunu yüklendim. Bazen gereksiz sorumluluk alıp sevdama zarar vermemek adına kendimden bile sakınmak zorunda kaldım. Fakat hiç küsmedim, verebileceğimden daha azını aklımdan bile geçirmedim.

Geçen onca yıldan sonra Konyaspor ve hatta Konya şehri ile özdeşleşmek benim i,çin en büyük gururdu. Bir zamanlar benim top oynadığım sokaklarda Ömer Ali formalı çocukları görmek ise en büyük mutluluğum.

Kırmadan, üzmeden, yok etmeden, değersizleştirmeden de veda edilebileceğinin bir örneği olarak, gelecekteki daha güçlü ve sağlam birlikteliklerin temeli olması adına, şimdi veda vakti.

Beni mutlu eden ve gururlandıran her şeyde en küçük dahi katkısı olan herkese minnettarım. Bugüne kadar üzerimde emeği olan hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, tesis çalışanlarımıza, taraftarıma ve bütün Konya'ya teşekkür ederim.

Son söz de büyük taraftarımıza;

Nerede olursam olayım, zihnimin bir köşesinde hep o beste yankılanacak.

"Yüreğini koy ortaya, sırılsıklam olsun o forma"

Hakkınızı helal edin.