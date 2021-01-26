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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Salih Uçan bombasını patlattı! İşte yeni takımı...
26.01.2021 - 10:11 |

Son Dakika | Salih Uçan bombasını patlattı! İşte yeni takımı...

Süper Lig devlerinin transfer listesinde bulunan futbolcu Salih Uçan'ın yeni takımı belli oluyor...

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Ara transfer döneminde Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu'na imza attırararak kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika Salih Uçan gelişmesi yaşanıyor.

Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan hakkında flaş açıklama geldi. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Sait Karafırtınalar, Salih'in gelecek sezon Galatasaray'la anlaştığını söyledi.

Bucaspor'dan öğrencileri Salih Uçan ve Taylan Antalyalı hakkında Sait Karafırtınalar, "Salih Uçan ve Taylan Antalyalı ile gurur duyuyorum. Bu iki futbolcuya ilk kez bizim ekibimiz forma şansı verdi. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

"SALİH, GALATASARAY İLE ANLAŞTI"

Sait Karafırtınalar ayrıca, "Sezon başında Ümraniyespor'daydım ve Galatasaray'la hazırlık maçı yaptık. O gün demiştim 'Bu sezon Taylan'ın sezonu olur, orta sahada Donk değil Taylan oynar' diye. Nitekim de böyle oldu. Taylan ve Salih modern futbolu çok iyi oynuyor. Salih Uçan'ın sezon sonu için Galatasaray'la anlaştığını öğrendim. Salih'in daha önce böyle bir deneyimi var, Fenerbahçe'de ve Roma'da oynadı. Salih'in Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika | Salih Uçan bombasını patlattı İşte yeni takımı...

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