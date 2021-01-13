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13.01.2021 - 08:15 | | Sabah

Son dakika | Onyekuru’da fark 2 milyon euro! Galatasaray...

Monaco, Nijeryalı oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli artı 5 milyon euro satın alma opsiyonu istedi, G.Saray yönetimi ise 1+3 milyon euro önerdi.

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Üçüncü kez G.Saray'a dönmeye hazırlanan Henry Onyekuru rötar yaptı. 7 milyon euro bonservis isteyen Monaco, pazarlıklar sonucunda 1 milyon euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuna indi.

1 milyon euro ara transfer bütçesine sahip Galatasaray cephesi bu parayı kiralama bedeli olarak Monaco'ya ödemeyi kabul etti ancak satın alma opsiyonuna 3 milyon euro yazılmasını istedi. Taraflar arasında 2 milyon euro fark yüzünden görüşmeler uzadı.

Onyekuru iki kulüp anlaşır anlaşmaz İstanbul'a gelecek. 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen cazip teklifi G.Saray'ı tercih ettiği için reddetti.

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Son dakika | Onyekuru’da fark 2 milyon euro Galatasaray...

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