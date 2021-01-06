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06.01.2021 - 15:50 |

Son dakika | Osayi Samuel, Instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe aldı

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Queens Park Rangers'ın nijeryalı sağ açığı Bright Osayi-Samuel, Instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe aldı. Samuel, Fenerbahçe'yi anında takipten çıktı.

Son dakika | Osayi Samuel, Instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe aldı
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Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertlilerin Instagram hesabını takibe aldı. Osayi Samuel Fenerbahçe'yi takibe almasının hemen ardından Sarı Lacivertlileri takipten çıktı.

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Queens Park Rangers forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardığı idda edilmişti.

Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri nedeniyle teknik direktör Erol Bulut'tan onay aldığı bildirildi.

Takımıyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Bright Osayi-Samuel'in transferini devre arasında bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin, QPR ile görüşmeleri sürdürdüğü ifade ediliyor

Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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