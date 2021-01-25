Son dakika | Osayi-Samuel'i Mesut Özil transferi etkiledi!

CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertli takımın QPR’dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu hem

Mesut Özil transferi hem takımın şampiyonluk iddiası hem de sosyal medyadaki büyük taraftar ilgisi sonrası büyük bir heyecan yaşadı. Kariyerinde önemli bir adım atmayı hedefleyen genç yıldız beklemek istemediğini İngiliz kulübüne aktardı.

Transfer döneminin bir kez daha hızlı takımı olan Fenerbahçe’de gözler Bright Osayi-Samuel’e çevrildi. İlk etapta yeni sezon için anlaşma yapılan genç futbolcu, son çalışmalar sonucu daha erken takıma katılacak.

Artık İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli renklere katılacak olan Samuel, bu konuda çok istekli davrandı. Queens Park Rangers’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcu, 2021-22 sezonunu beklemeden Fenerbahçe’de olmak istedi.



Sarı-lacivertli takımın da kanat ihtiyacı olduğu için QPR ile görüşmeler başlatıldı. Bu sırada görüşmeleri takip eden 23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe’nin büyüklüğünden epeyce etkilendi. Özellikle sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının ilgisi ve mesajları Nijeryalı kanat oyuncusunun dikkatinden kaçmadı. Ayrıca aynı günlerde tüm dünyada ses getiren Mesut Özil transferinin olması da bir başka heyecanlandıran konu oldu. Samuel, hızlıca Mesut Özil’le takım arkadaşı olma fırsatını yakalamak istedi.

Öte yandan şu anda Championship’te 25. maç sonunda 17. sırada olan Quenns Park Rangers’ın da iddiasız oluşu Samuel’i etkiledi. Fenerbahçe’nin şu anda şampiyonluktaki iddiası da olası bir şampiyonluk kazanma, kariyerine önemli bir başarı ekleme şansı manasına geldi.

Her iki kanatta da oynuyor

Sarı-lacivertli takımda Diego Perotti’de yaşanan üzüntü sonrası gözler Bright Osayi-Samuel’e döndü. Hem genç hem de potansiyelli olan 23 yaşındaki oyuncu, her iki kanatta da yer alabilir. Sağ ve sol kanatta forma giyen Samuel, bu sezon QPR’da 23 resmi maçta 3 gol 3 asistle oynadı. Samuel’in bir diğer özelliği de gençlik döneminde kafes futbolunda eğitim alması ve bu sayede çalım konusunda adeta uzmanlaşması.

Cardiff maçı dönüm noktası

Fenerbahçe’de scout ekibinin listesinde olan Bright Samuel-Osayi özellikle bu sezonki performanslarıyla yakından takip edildi. Ancak hem Fenerbahçe hem de Avrupa’da scoutların net olarak keşfettiği maç 2 Ocak 2020’de geldi.

Pandemi öncesinde Quenns Park Rangers’ın Cardiff City ile evinde oynadığı maçta takımı 6-1 kazanırken 2 gol 2 asistle oynayan 23 yaşındaki futbolcu büyük beğeni toplamıştı.

Çalım ustası

Sarı-lacivertli takımın yeni yıldızı Bright Osayi-Samuel, bu sezon Championship’te en fazla çalım atan oyuncu oldu. OPTA’nın verilerine göre QPR’la vedalaşan Bright Osayi-Samuel’in 2020-21 sezonu istatistikleri şöyle:

Maç: 20, Gol: 3, Asist: 3, Pas: Yüzde 84, Çalım: 56, Rakip ceza sahasında topla buluşma: 135, Şut pası: 22Maç: 20, Gol: 3, Asist: 3, Pas: Yüzde 84, Çalım: 56, Rakip ceza sahasında topla buluşma: 135, Şut pası: 22

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