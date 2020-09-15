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15.09.2020 - 10:23 | | TÜRKİYE

Son dakika | Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip! 20 milyon euro...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaların tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda adı Premier Lig ekipleriyle anılan Ozan Tufan'ın Ada aşkı yeniden alev aldı. Yıldız oyuncunun serbest kalma bedeli ise 20 milyon euro...

Son dakika | Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip! 20 milyon euro...
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Kadrosunda köklü bir değişime giden Fenerbahçe, yaptığı transferler kadar Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmasıyla da konuşulurken, yakın zamanda bir bombanın daha patlaması gündemde.Daha önce Premier Lig'in kapısından dönen Ozan Tufan'ın Avrupa sevdası depreşti. Sezonun ilk haftasında ilk 11'deki yerini Tolga Ciğerci'ye kaptıran millî oyuncunun menajeri vasıtasıyla kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

Top yönetimde

Avrupa kulüplerinin uzun zamandır yakından takip ettiği Ozan Tufan'a çok sayıda talip var. Ancak 25 yaşındaki orta sahanın önceliği Premier Lig. İki sezon önce İngiltere'ye transferin eşiğinden dönen Ozan, bu sefer amacına ulaşmayı arzu ediyor.

Leicester City ve Crystal Palace'ın listesinde olan tecrübeli oyuncu bir an önce Avrupa hayalini gerçekleştirme hedefinde. Ancak sözleşmesi devam ettiği için son söz yönetimde.

İngiltere hayali

Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon avro. Bu rakamı getiren her kulüple masaya oturmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da alternatif oyuncu arıyor.  Mehmet Ekici'yle yolları ayıran, Zajc'ı kiralık yollayan, Jailson'u elden çıkarmaya hazırlanan sarı-lacivertliler alternatifini garantiye almadan Ozan Tufan'ı bir yere göndermeyi düşünmüyor.

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