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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Paolo Maldini'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktı!
21.03.2020 - 22:38 | | DHA

Son dakika | Paolo Maldini'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktı!

Paolo Maldini ve oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

İtalya'da yayılan koronavirüs salgını, Serie A ekiplerini de etkilemeye devam ederken, AC Milan bugün gelen haberle şok yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte görev alan Paolo Maldini ve forma giyen 18 yaşındaki oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Paolo ve Daniel'in evlerinde karantina altına alındığı kaydedilirken, her ikisinin de durumunun iyi olduğu ve kimseye temas etmeden evde iki hafta geçirdikleri ifade edildi.

Son dakika | Paolo Maldininin koronavirüs testlerinin pozitif çıktı

Son dakika | Paolo Maldininin koronavirüs testlerinin pozitif çıktı

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