Son dakika | Paul Pogba'dan Juventus'a yeşil ışık

2016-2017 sezonu yazında o dönemin rekor bedeli olarak 105 milyon Euro karşılığında Juventus’tan, Manchester United’a transfer olan Paul Pogba, eski takımına yeşil ışık yaktı.

Fransız futbolcunun geleceği hakkında konuşan menacer Mino Raiola, “İtalya, Pogba’nın evi gibi. Juventus’a dönmek istiyor ama EURO 2020’den sonra ne olur göreceğiz. O, en üst seviyede forma giymek istiyor” dedi.