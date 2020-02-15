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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Paul Pogba'dan Juventus'a yeşil ışık
15.02.2020 - 08:40 |

Son dakika | Paul Pogba'dan Juventus'a yeşil ışık

Manchester United’da istenen performansı sergilemekte zorlanan Paul Pogba, eski takımı Juventus’a yeşil ışık yaktı.

2016-2017 sezonu yazında o dönemin rekor bedeli olarak 105 milyon Euro karşılığında Juventus’tan, Manchester United’a transfer olan Paul Pogba, eski takımına yeşil ışık yaktı.

Fransız futbolcunun geleceği hakkında konuşan menacer Mino Raiola, “İtalya, Pogba’nın evi gibi. Juventus’a dönmek istiyor ama EURO 2020’den sonra ne olur göreceğiz. O, en üst seviyede forma giymek istiyor” dedi.

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