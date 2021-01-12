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HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika | PDFK'den Munir'e 4, Roco'ya 3 maç ceza!
12.01.2021 - 17:25 |

Son dakika | PDFK'den Munir'e 4, Roco'ya 3 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir'e 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Roco'ya 3 maç men cezası verdi.

Son dakika | PDFK'den Munir'e 4, Roco'ya 3 maç ceza!
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir'e 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Roco'ya 3 maç men cezası verdi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçla cezalandırıldı.

Son dakika | PDFKden Munire 4, Rocoya 3 maç ceza

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