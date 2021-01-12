12.01.2021 - 17:25 |
Son dakika | PDFK'den Munir'e 4, Roco'ya 3 maç ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir'e 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Roco'ya 3 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir'e 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Roco'ya 3 maç men cezası verdi.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçla cezalandırıldı.