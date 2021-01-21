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21.01.2021 - 17:51 | | DHA

Son dakika - PFDK'dan Mbaye Diagne'ye 2 maç ceza!

PFDK, Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye 2 maç ceza verdi

Son dakika - PFDK'dan Mbaye Diagne'ye 2 maç ceza!
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'ye 2 maç ceza verdi. Kurul ayrıca, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

Son dakika - PFDKdan Mbaye Diagneye 2 maç ceza

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş. sporcusu MBAYE DIAGNE'nin, 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, 

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'ın, 16.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 

3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 16.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimata aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, protokol listesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

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