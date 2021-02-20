Son dakika - Premier Lig ekiplerinde gündem Altay Bayındır! Resmi adım...

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır başarısıyla dikkat çekiyor. Sezonun parlayan yıldızlarından biri olan genç eldiven artık İngiltere’de de ilgi uyandırıyor.

Fark yarattı

Bu sezon tam 6 maçta kritik kurtarışlarıyla takımının adeta kahramanı olan başarılı file bekçisi potansiyeli, yeteneği ve kaledeki duruşuyla fark yaratıyor. Ancak burada ilginç bir detay göze çarpıyor.



Premier Lig ilgisi

Mesut Özil transferiyle Avrupa ve dünya basınında gündeme giren Fenerbahçe’de Altay da özel bir fırsat yakaladı. Özil’in sarı-lacivertlilerde ilk kez kadroya girdiği Hatayspor deplasmanı İngiltere’de birçok Premier Lig kulübü tarafından takip edildi.



Scoutlar takipte

Zaten bir süredir Türk futbolunu ve Süper Lig maçlarını detaylı takip eden scoutlar ve kulüpler Mesut Özil’le beraber daha fazla dikkat kesilmeye başladı.

Sheffield United, Tottenham ve Crystal Palace izliyor

İngiltere’de belli başlı kulüpler artık kaleci konusunda Süper Lig’i mercek altına almaya başladı. Geçen yıl Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’la ilgilenen kulüpler Altay Bayındır’ın çıkışını da yakından izliyor. Sheffield United, Tottenham ve Crystal Palace gibi kulüplerin scoutları çalışmalarını sürdürüyor. Ancak scoutlar şu an mutasyonlu virüs nedeniyle seyahat etme şansı bulamıyor. Bu nedenle Türkiye’deki iletişimleri, bağlantıları ve internet üzerinden yayınlarla takipler oluyor.



Çalışmalar resmen hızlandı

Bilhassa Mesut Özil’in 11 ay sonra sahaya çıkması nedeniyle Hatayspor-Fenerbahçe maçı Ada’da merak konusu olmuştu. Hatayspor deplasmanında da sahanın kahramanı olan Altay Bayındır bir anda Premier Lig ekiplerinin gündemine girdi, scouting çalışmaları resmen hızlandı.



Altay için veri toplanmaya başlandı

Mücadele 2-1 kazanılırken 5 kritik kurtarışla takımın yıldızı olan ve 3 puanı kazandıran Altay Bayındır için daha fazla veri toplanılmaya başlandı.

Gözlem altında

Daha önce de birçok Avrupa kulübünün takibinde olan Altay’ın artık daha yakından izlenmesi kararlaştırıldı. Arkasından gelen Galatasaray ve Karagümrük maçlarında da başarılı eldivenin 90 dakikaları seyredildi. Altay Bayındır’ın Süper Lig’de sezon sonuna kadar gözlem altında tutulması hedefleniyor.

Samuel ve Attila Szali de izleniyor

Sarı-lacivertli takımda Altay Bayındır başta olmak üzere birçok isim şu anda Avrupa’nın çeşitli kulüpleri tarafından izleniyor. Ocak ayında kadroya katılan 23 yaşındaki Bright Osayi-Samuel ve Attila Szali de bir diğer takipteki oyuncular. Daha önce Vedat Muriç ve Eljif Elmas gibi potansiyelli yıldızları İtalya Serie A’ya satan Fenerbahçe’de ciddi bir transfer potansiyeli oluşması da scoutların ilgisini çekiyor.

Bütün gözler EURO 2020’de

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenerek 2021 yılına kalan EURO 2020, Altay Bayındır için şans oldu. Geçen yıl U21 Milli Takımı’nda olan Altay, artık A Milli Takım seviyesine çıktı. Şu anda da Süper Lig’de Uğurcan Çakır’la beraber en formda yerli kaleci olan Altay’ın dev turnuvada aday kadroda olması bekleniyor. Mert Günok’la beraber Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır’ın ay-yıldızlı takımın kalecileri olacağı düşünülüyor. Altay’ın büyük bir turnuvaya gitmesi de kariyeri için artı değer olacak.

Başarılı rakamlar

Altay Bayındır bu sezon 24 lig maçının 23’ünde oynadı. Altay, 6 lig maçına direkt etki etti, toplamda 16 puanlık katkı getirdi. Genç eldiven sezon başından bu yana 7 maçta kalesini gole kapattı. Ceza sahası dışından kurtarış yüzdesi ise yüzde 94’e yükseldi. Ceza sahası dışından kalesine gelen 29 şutun 2’sinde gol yedi, 27’sini kurtardı. 21 yaşındaki oyuncunun ceza sahası içinde kurtarış ortalaması da yüzde 62. Altay’ın toplam kurtarış yüzdesi yüzde 73.