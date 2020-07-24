24.07.2020 - 16:47 |
Son dakika - Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlıyor!
Premier Lig’de 2020-21 sezonu için tarih netleşti. Resmi açıklamada 12 Eylül’de yeni sezonun açılacağı kaydedildi.
Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler
Koronavirüs nedeniyle temmuz ayına sarkan İngiltere Premier Lig’de yeni sezon tarihleri belli oldu.
Premier Lig yönetimi ve İngiltere Futbol Federasyonu arasında yapılan toplantı sonrası 2020-21 sezonunun 12 Eylül tarihinde başlayacağı açıklandı.
12 Eylül 2020’de başlayacak yeni sezonun 23 Mayıs 2021’de sona ereceği duyuruldu.