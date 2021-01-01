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01.01.2021 - 22:28 | | Sporx

Son dakika - Real Madrid öncesi Celta Vigo'da Emre Mor şoku!

La Liga'da Real Madrid maçını bekleyen Celta Vigo'da Emre Mor sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Diğer milli oyuncu oyuncu Okay yokuşlu ise Real Madrid maçının kadrosunda yer aldı.

Son dakika - Real Madrid öncesi Celta Vigo'da Emre Mor şoku!
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Kariyerini Celta Vigo'da sürdüren Emre Mor, son dönemde takımda daha fazla süre almaya başladı. Real Madrid maçının kadrosuna da alınması beklenen oyuncu, sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı.

Diğer taraftan A Milli oyuncu Okay yokuşlu ise Real Madrid maçının kadrosunda yer aldı.

Celta Vigo, 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Celta Vigo 16 maç sonunda topladığı 23 puanla 8. sırada yer alıyor.

Zirve yarışı veren Real Madrid ise 33 puanla 2. sırada yer alıyor. Lider Atletico Madrid'in 35 puanı bulunmasına rağmen, iki maç eksiği bulunuyor.

Son dakika - Real Madrid öncesi Celta Vigoda Emre Mor şoku

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