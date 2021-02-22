Son dakika - Real Madrid'in çılgın Mbappe ve Haaland planı! İnanılmaz rakam...

Mbappe ve Haaland'ı birlikte kadrosuna katmak isteyen Real Madrid'e 852 milyon euroluk fatura çıktı.

İspanyol AS'ın haberine göre; Real Madrid, PSG'nin yıldızı Mbappe'ye yıllık 72 Milyon euro, Dortmund'un yıldız Haaland'a ise yıllık 20 Milyon euro maaş teklif edecek.

Toplam maliyet 852 milyon euro

İki yıldızın her biri için 150 Milyon euro bonservis önerilecek. Oyuncularla 6 yıllık sözleşme imzalanması halinde Real Madrid'e toplam maliyetleri 852 Milyon euro olacak