22.02.2021 - 18:07 |
Son dakika - Real Madrid'in çılgın Mbappe ve Haaland planı! İnanılmaz rakam...
İspanyol devi Real Madrid yeni sezonda transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Mbappe ve Haaland'ı kadrosuna katmak isteyen Madrid, 852 milyon euroyu gözden çıkardı
Mbappe ve Haaland'ı birlikte kadrosuna katmak isteyen Real Madrid'e 852 milyon euroluk fatura çıktı.
İspanyol AS'ın haberine göre; Real Madrid, PSG'nin yıldızı Mbappe'ye yıllık 72 Milyon euro, Dortmund'un yıldız Haaland'a ise yıllık 20 Milyon euro maaş teklif edecek.
Toplam maliyet 852 milyon euro
İki yıldızın her biri için 150 Milyon euro bonservis önerilecek. Oyuncularla 6 yıllık sözleşme imzalanması halinde Real Madrid'e toplam maliyetleri 852 Milyon euro olacak